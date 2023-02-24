Шалимов о матче под эгидой «Za Мир»: «Мероприятие направлено на поддержку тех, кто прямо сейчас защищает нашу Родину»

Виктор Шалимов высказался о хоккейном матче под эгидой «Za Мир».

Игра прошла 23 февраля в Мытищах.

На льду центрального катка в «Парке Мира» встретились команды «Ладья» и «Торпедо». Их возглавили Евгений Давыдов и Борис Миронов. В составы команд вошли воспитанники хоккейных школ и дети из дворовых команд Мытищ.

«В первую очередь, я хочу поздравить всех с Днем защитника Отечества. Результат матча отходит на второе место – это мероприятие направлено на поддержку тех, кто прямо сейчас защищает нашу Родину», – заявил олимпийский чемпион.

Матч под эгидой «Za Мир» прошел в Мытищах. Команды возглавили Борис Миронов и Евгений Давыдов