Шалимов о матче под эгидой «Za Мир»: «Мероприятие направлено на поддержку тех, кто прямо сейчас защищает нашу Родину»

Теги Виктор Шалимов любительский хоккей Политика детский хоккей Хоккей

Виктор Шалимов высказался о хоккейном матче под эгидой «Za Мир».

Игра прошла 23 февраля в Мытищах.

На льду центрального катка в «Парке Мира» встретились команды «Ладья» и «Торпедо». Их возглавили Евгений Давыдов и Борис Миронов. В составы команд вошли воспитанники хоккейных школ и дети из дворовых команд Мытищ.

«В первую очередь, я хочу поздравить всех с Днем защитника Отечества. Результат матча отходит на второе место – это мероприятие направлено на поддержку тех, кто прямо сейчас защищает нашу Родину», – заявил олимпийский чемпион.

Матч под эгидой «Za Мир» прошел в Мытищах. Команды возглавили Борис Миронов и Евгений Давыдов

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11 комментариев

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Александр Невский
Правильное решение вся Россия за Путина за операцию это лучшее событие, Путин молодец на опережение начал операцию, мудрый президент.
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Истину Глаголящий
Ответ sav187
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от здравого смысла
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Игорян Стрелков
Ответ sav187
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От врагов
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Сергей Чекрыжов
Ответ Дмитрий9779
Это не тот Шалимов,это Виктор,а тот Игорь.
А Виктор это интервью из окопа надиктовал?
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Дмитрий9779
Ответ Сергей Чекрыжов
Ну а сам Шалимов был инициатором письма 14ти, перед ЧМ в 94м, и Родину тогда за премиальные продал, да и в 2023м в окоп пока не спешит
Это не тот Шалимов,это Виктор,а тот Игорь.
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Mi4eL
Ответ naPmu3aH
детей нельзя вовлекать в политику, спорт вне политики, мы защищаем свою страну, не мы начали эту войну и прочее ко-ко-ко от адептов русского мира....
расскажи это финнам
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Mi4eL
какое сборище в комментах
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андрэ
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Сергей Чекрыжов
Ну а сам Шалимов был инициатором письма 14ти, перед ЧМ в 94м, и Родину тогда за премиальные продал, да и в 2023м в окоп пока не спешит
+2
-6
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Niko [Ars]
Ответ sav187
От кого?
вот честно, я против ужасных событий сегодняшнего дня, но этот вопрос уже так надоел, как и вопрос " а что случилось ". как и вообще эти клишированные фразочки с обеих сторон а-ля 8 лет. нафига постоянно это писать, ну это же просто раздражает
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naPmu3aH
детей нельзя вовлекать в политику, спорт вне политики, мы защищаем свою страну, не мы начали эту войну и прочее ко-ко-ко от адептов русского мира....
+11
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sav187
От кого?
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