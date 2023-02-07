Федоров о голе в пустые ворота: «Отнесем к несчастному случаю, шайба подпрыгнула. Попросил ребят не переживать, неплохая игра»

поделился мыслями после поражения от «» (1:2 ОТ).

– «Салават» – с победой. Мы тоже провели неплохую игру. Может, вкатывались первый период, но втором и третьем было много моментов забить, сравнять, даже выйти вперед. В большинстве не смогли забить.

В конце… Вы сами все видели. Отнесем это к несчастному случаю. К сожалению, шайба подпрыгнула неудачно.

Доволен ребятами, как среагировали. Понимали, что выходим на свежую команду.

– ЦСКА долго использует замену вратаря в овертайме. Как определяете, когда это сделаете?

– Это натуральная ситуация. Если нам удалось выиграть вбрасывание и выпустить четвертого полевого.

Вместо десяти игроков на площадке семь, и играют лучшие из нашей команды, которые умеют контролировать шайбу.

Считаю, это весомое преимущество. Можно использовать это сразу после выигрыша шайбы. «4 на 3» – реальный перевес.

– Сегодняшний инцидент в овертайме не повлияет на вашу тактику?

– Не должен повлиять. Конечно, мы посмотрим и разберем, что произошло. Немного не повезло. Попросил ребят не переживать сильно.

– После первого матча Виктор Козлов сказал, что игроки «Салавата» слишком уважали вас. Сегодня этого не было?

– Мне бы не хотелось на этих моментах останавливаться.

«Салават» – отличная команда. Быстрая, много талантливых форвардов, которые могут играть с шайбой, передавать ее друг другу. Если у тебя скоростная команда, то это половина победы.

Мы знали, что они лучше сыграют дома. Понимали, что площадка здесь больше. Они бьются за плей-офф, за очки, поэтому инициатива исходила от хозяев, – сказал главный тренер .

Тренер ЦСКА Федоров сменил вратаря в овертайме игры с «Салаватом». Команда пропустила через 8 секунд