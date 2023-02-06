Гендиректор «Торпедо» о контрактах штаба Ларионова: «Они истекают в 2024 году, но это чисто технический момент. Думаю, сложностей с переподписанием не будет»

Генеральный директор « » заявил, что трудностей с продлением контракта не будет.

– Была ли особая философия при построении команды в межсезонье? На что рассчитывали, на долгосрочный проект или двухлетний, учитывая контракты тренеров?

– Мы много общались с Игорем Николаевичем [Ларионовым] перед его назначением. Его философия была понятна, мы понимали, что он хочет получить в перспективе. Оставалось только воплотить все задумки в реальность.

Помощники также подбирались под эти цели, они играют важную роль. Наша долгосрочная стратегия изначально подразумевала, что команда будет играть в современный, атакующий хоккей.

У нас сейчас строится новая ледовая арена, в которую в 2025 году по плану мы должны переехать. К тому времени молодой, перспективный коллектив должен набраться опыта, и у нас должна быть боеспособная команда, способная бороться за самые высокие места.

Контракты хоккеистов и тренеров изначально подписываются под эти цели. Да, соглашения с тренерским штабом истекают в 2024 году, но это чисто технический момент. Думаю, сложностей с переподписанием не будет, – сказал .