Гендиректор «Торпедо» о контрактах штаба Ларионова: «Они истекают в 2024 году, но это чисто технический момент. Думаю, сложностей с переподписанием не будет»

Теги Торпедо Александр Харламов Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Генеральный директор «Торпедо» заявил, что трудностей с продлением контракта Игоря Ларионова не будет. 

– Была ли особая философия при построении команды в межсезонье? На что рассчитывали, на долгосрочный проект или двухлетний, учитывая контракты тренеров?

– Мы много общались с Игорем Николаевичем [Ларионовым] перед его назначением. Его философия была понятна, мы понимали, что он хочет получить в перспективе. Оставалось только воплотить все задумки в реальность.

Помощники также подбирались под эти цели, они играют важную роль. Наша долгосрочная стратегия изначально подразумевала, что команда будет играть в современный, атакующий хоккей.

У нас сейчас строится новая ледовая арена, в которую в 2025 году по плану мы должны переехать. К тому времени молодой, перспективный коллектив должен набраться опыта, и у нас должна быть боеспособная команда, способная бороться за самые высокие места.

Контракты хоккеистов и тренеров изначально подписываются под эти цели. Да, соглашения с тренерским штабом истекают в 2024 году, но это чисто технический момент. Думаю, сложностей с переподписанием не будет, – сказал Александр Харламов

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2 комментария

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Rialto
Ага, только если ротенбергу непонадобится ещё один помощник в штаб)
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+1
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Матроскин52
Если это соответствует действительности-прекрасная информация… Каждый член тренерского штаба в этой истории - важное звено… Это как в команде- нашли свою химию… На радость болельщиков Торпедо!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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