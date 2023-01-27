Гатиятулин о 3:4 от «Барыса»: «Дисциплина где-то подвела. Пытались переломить, сравнять счет, но не хватило»

Теги Трактор КХЛ Барыс Анвар Гатиятулин Хоккей

Анвар Гатиятулин высказался после матча против «Барыса» (3:4).

«В первом периоде соперник был быстрее, где-то поддавил. Мы допустили ошибки ненужные, в средней зоне, в зоне атаки неправильно сыграли, на возврате. Нас за это наказали.

Но не опустили руки, ребята собрались, хорошо провели второй и третий период. Где-то подвела дисциплина – схватили удаления, которые соперник реализовал. Пытались переломить, сравнять счет, но не хватило», – сказал главный тренер «Трактора».

«Трактор» проиграл 4 из 5 последних матчей

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3 комментария

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Анна
Скажите пожалуйста Анвар Рафаилович. Сколько мы ещё можем позволять так играть Блажиевскому и Хохрякова. Убирите их ничего не потеряем Пуллкиннен с ним уже совсем в тени.
+2
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+2
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Евгений Ершов
Пшол вон!!!
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0
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rasteam
А не пойти ли вам всем на….в отставку!!и не позорить великий хоккейный город Челябинск!
+3
0
+3
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