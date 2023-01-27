Гатиятулин о 3:4 от «Барыса»: «Дисциплина где-то подвела. Пытались переломить, сравнять счет, но не хватило»

высказался после матча против « » (3:4).

«В первом периоде соперник был быстрее, где-то поддавил. Мы допустили ошибки ненужные, в средней зоне, в зоне атаки неправильно сыграли, на возврате. Нас за это наказали.

Но не опустили руки, ребята собрались, хорошо провели второй и третий период. Где-то подвела дисциплина – схватили удаления, которые соперник реализовал. Пытались переломить, сравнять счет, но не хватило», – сказал главный тренер «Трактора».

«Трактор» проиграл 4 из 5 последних матчей