Гатиятулин о 3:4 от «Барыса»: «Дисциплина где-то подвела. Пытались переломить, сравнять счет, но не хватило»
Анвар Гатиятулин высказался после матча против «Барыса» (3:4).
«В первом периоде соперник был быстрее, где-то поддавил. Мы допустили ошибки ненужные, в средней зоне, в зоне атаки неправильно сыграли, на возврате. Нас за это наказали.
Но не опустили руки, ребята собрались, хорошо провели второй и третий период. Где-то подвела дисциплина – схватили удаления, которые соперник реализовал. Пытались переломить, сравнять счет, но не хватило», – сказал главный тренер «Трактора».
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