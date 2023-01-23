Тарасов отразил 33 из 35 бросков «Шарлотт» и одержал 3-ю победу в сезоне АХЛ. Его визави Найт пропустил 4 шайбы

отразил 33 из 35 бросков «Шарлотт» и одержал 3-ю победу в сезоне АХЛ.

«Кливленд» обыграл «Чекерс» (5:2) в матче регулярного чемпионата, взяв реванш за вчерашнее поражение со счетом 0:9.

У россиянина стало 3 победы и 3 поражения в текущем сезоне АХЛ (86,8% сэйвов, коэффициент надежности 4,27). В этом сезоне он также сыграл 13 матчей в за « » (2 победы и 10 поражений, 90,8%, 3,28).

За «Шарлотт» второй матч в сезоне провел , которого « » отправила в АХЛ набирать форму после травмы. Он отразил 22 броска из 26.

Тарасов пропустил 4 шайбы от «Шарлотт» в матче АХЛ и был заменен. Его визави Найт сыграл на ноль