Тарасов отразил 33 из 35 бросков «Шарлотт» и одержал 3-ю победу в сезоне АХЛ. Его визави Найт пропустил 4 шайбы

Теги Флорида Коламбус НХЛ АХЛ Кливленд Шарлотт Спенсер Найт Даниил Тарасов 1999 Хоккей

Даниил Тарасов отразил 33 из 35 бросков «Шарлотт» и одержал 3-ю победу в сезоне АХЛ.

«Кливленд» обыграл «Чекерс» (5:2) в матче регулярного чемпионата, взяв реванш за вчерашнее поражение со счетом 0:9. 

У россиянина стало 3 победы и 3 поражения в текущем сезоне АХЛ (86,8% сэйвов, коэффициент надежности 4,27). В этом сезоне он также сыграл 13 матчей в НХЛ за «Коламбус» (2 победы и 10 поражений, 90,8%, 3,28). 

За «Шарлотт» второй матч в сезоне провел Спенсер Найт, которого «Флорида» отправила в АХЛ набирать форму после травмы. Он отразил 22 броска из 26. 

Тарасов пропустил 4 шайбы от «Шарлотт» в матче АХЛ и был заменен. Его визави Найт сыграл на ноль

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