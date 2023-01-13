Любушкин о популярности Капризова в США: «Кирилл сел в мою машину, и ее окружила толпа. Кто-то на лобовое стекло бросался, кажется»

Теги болельщики Баффало Миннесота НХЛ Илья Любушкин Кирилл Капризов Расмус Далин Спорт-Экспресс Хоккей

Илья Любушкин рассказал о популярности Кирилла Капризова в США.

– Скучаете по русскому языку, все-таки в «Баффало» наших нет.

– Для меня это не проблема. Да, в раздевалке не с кем поговорить на русском, но ничего страшного. Встречаюсь с ребятами, которые приезжают в Баффало. Недавно Кирилл Капризов был. Вы не представляете, насколько он популярен.

– Расскажите.

– Фанаты, как обычно, ждали игроков возле выезда с парковки. Кирилл сел в мою машину, и когда мы выехали, то автомобиль окружила толпа. Мне кажется, что кто-то на лобовое стекло бросался.

Ладно, разобрались, поехали в ресторан. Приезжаем, а за нами человек бежит, запыхавшийся весь. Думаю, он от стадиона бежал, чтобы у Кирилла автограф взять.

– Да уж.

– Если говорить об общении, то в раздевалке мы сидим рядом с Расмусом Далином. И обучаем друг друга. Нет, не мату, как вы могли бы подумать, все-таки культурные и образованные люди. Расмус может у меня спросить на русском, как дела, еще какие-то фразы знает. А я ему могу ответить на шведском, – сказал защитник «Баффало».

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4 комментария

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Марк Рейман
Латыш тоже наверное знает русский.
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Великий Алонсо
И нафиг каляка маляка на листочке нужна от беззубого потного мужика? Чем он отличается от обычного человека то? Такой же как и все
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хОКкейный батя
Сиськи были?
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-1
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Марсель Объелся
В Баффало необычный народ конечно
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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