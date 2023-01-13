Любушкин о популярности Капризова в США: «Кирилл сел в мою машину, и ее окружила толпа. Кто-то на лобовое стекло бросался, кажется»

рассказал о популярности в США.

– Скучаете по русскому языку, все-таки в «Баффало» наших нет.

– Для меня это не проблема. Да, в раздевалке не с кем поговорить на русском, но ничего страшного. Встречаюсь с ребятами, которые приезжают в Баффало. Недавно Кирилл Капризов был. Вы не представляете, насколько он популярен.

– Расскажите.

– Фанаты, как обычно, ждали игроков возле выезда с парковки. Кирилл сел в мою машину, и когда мы выехали, то автомобиль окружила толпа. Мне кажется, что кто-то на лобовое стекло бросался.

Ладно, разобрались, поехали в ресторан. Приезжаем, а за нами человек бежит, запыхавшийся весь. Думаю, он от стадиона бежал, чтобы у Кирилла автограф взять.

– Да уж.

– Если говорить об общении, то в раздевалке мы сидим рядом с . И обучаем друг друга. Нет, не мату, как вы могли бы подумать, все-таки культурные и образованные люди. Расмус может у меня спросить на русском, как дела, еще какие-то фразы знает. А я ему могу ответить на шведском, – сказал защитник « ».