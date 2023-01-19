Третьяк выделил 100 тысяч рублей из личных средств художнице, родившейся без рук: «Бывают ситуации, когда нельзя не прийти на помощь»
Владислав Третьяк выделил 100 тысяч рублей из личных средств ульяновской художнице без рук.
Президент ФХР, депутат Госдумы РФ от Ульяновской области помог Татьяне Федорычевой, родившейся без рук.
Художница обратилась за помощью к Третьяку через региональную общественную приемную «Единой России». Сообщается, что депутат уже несколько лет поддерживает девушку и ее семью.
«Порой бывают ситуации, когда нельзя не прийти на помощь, остаться в стороне. Случай Тани – один из таких, она настоящий пример для каждого из нас.
У этой, казалось бы, хрупкой девочки – железный характер и огромная сила воли. Мы знакомы с Таней уже 8 лет, и при каждой встрече я стараюсь помочь ей и ее семье справиться с любыми трудностями, с которыми они сталкиваются» – сказал Третьяк.
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