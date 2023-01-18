Андронов о том, является ли хоккей шоу-бизнесом: «Люди приходят за настроением, за эмоциями, для них это шоу. Для нас это больше жизнь»

Теги Локомотив Сергей Андронов КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Сергей Андронов ответил на вопрос о том, считает ли он хоккей шоу-бизнесом. 

– Хоккей – это все-таки шоу-бизнес или не шоу-бизнес? А то у нас спор.

– Ну, это шоу, наверное. Я думаю, что шоу, да. 

– То есть можно улыбаться, смеяться?

– Я думаю, да. Думаю, мы все-таки несем настроение людям, люди приходят за настроением, за эмоциями. Поэтому, наверное, это развлекательное шоу. 

– А Никитин говорит, что это не шоу-бизнес. 

– Нет, ну я думаю, что для зрителей, для болельщиков это шоу. Для нас это, наверное, немножко больше, чем шоу, для нас это даже больше жизнь, чем просто работа, просто шоу или просто какое-то занятие. Поэтому, наверное, мы к этому относимся серьезнее, что ли, – сказал нападающий «Локомотива». 

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2 комментария

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Velirpa
а получают пытку и днище.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Russ Ivan
Чушь! Для болельщиков - это часть жизни с бурей эмоций, включая инфаркты, инсульты и удары.
Для вас - это временная работа. Потому что как ни крути, доктором или электриком можно проработать до 70 лет, а хокком кмаксимум до 35...
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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