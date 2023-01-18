Андронов о том, является ли хоккей шоу-бизнесом: «Люди приходят за настроением, за эмоциями, для них это шоу. Для нас это больше жизнь»
Сергей Андронов ответил на вопрос о том, считает ли он хоккей шоу-бизнесом.
– Хоккей – это все-таки шоу-бизнес или не шоу-бизнес? А то у нас спор.
– Ну, это шоу, наверное. Я думаю, что шоу, да.
– То есть можно улыбаться, смеяться?
– Я думаю, да. Думаю, мы все-таки несем настроение людям, люди приходят за настроением, за эмоциями. Поэтому, наверное, это развлекательное шоу.
– А Никитин говорит, что это не шоу-бизнес.
– Нет, ну я думаю, что для зрителей, для болельщиков это шоу. Для нас это, наверное, немножко больше, чем шоу, для нас это даже больше жизнь, чем просто работа, просто шоу или просто какое-то занятие. Поэтому, наверное, мы к этому относимся серьезнее, что ли, – сказал нападающий «Локомотива».
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