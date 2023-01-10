Фиала набрал 4 (2+2) очка в матче с «Эдмонтоном» – все в большинстве. У форварда «Кингс» 15+31 в 44 играх
Форвард «Лос-Анджелеса» Кевин Фиала набрал 4 очка в матче с «Эдмонтоном».
В игре регулярного чемпионата НХЛ (6:3) швейцарец забросил две шайбы и сделал две результативные передачи.
Все четыре очка 26-летний хоккеист набрал в большинстве. В последний раз игроку «Кингс» такое удавалось больше двадцати лет назад – Адаму Дэдмаршу в 2002-м.
Рекорд «Лос-Анджелеса» по числу очков в большинстве за один матч принадлежит Люку Робитайлу – 5 очков в 1988 году.
В 44 играх сезона Фиала набрал 46 (15+31) очков.
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