Кудашов об итогах года: «Вокруг нас закрытые границы. Хотелось бы вернуться на международную арену, чтобы родные иностранцев могли перемещаться»

Теги Алексей Кудашов КХЛ Динамо Богдан Якимов Сочи Хоккей

Алексей Кудашов дал комментарий после победы над «Сочи» со счетом 5:3.

– Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Здесь всегда приятная, праздничная атмосфера. Приятно играть. Болельщики поддерживали и нас, и «Сочи».

Что касается игры, то она получилась хорошая – атаковали и оборонялись, когда это было нужно. Понравилось, как игроки отнеслись к этому матчу, так как турнирное положение «Сочи» оставляет желать лучшего.

Поэтому немного побаивались, мог быть определенный недонастрой. Однако хорошо, что отнеслись к игре серьезно, подготовились и сыграли достойно.

– Как себя чувствует Богдан Якимов?

– Начал кататься с нами. Пока не могу сказать, когда он будет с командой. Провел одну тренировку. До этого никакой функциональной подготовки не делали. Будем смотреть.

– В конце года все подводят итоги. Скажите, что вам больше всего запомнилось?

– Вокруг нас сейчас все эти закрытые границы. Хотелось бы в 2023 году вернуться на международную арену. Об этом я уже сказал в раздевалке, чтобы родные иностранцев могли перемещаться.

– Что загадаете на Новый год?

– Что в основном загадать… Семья, здоровье – это основное. У нас еще и динамовская семья, так что и это тоже, – сказал главный тренер московского «Динамо».

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2 комментария

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Lokomotiv92
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Родные иностранцев? Какого хрена вы о своих родных не печётесь?! Да по фиг на иностранцев! Почему никто не может думать в настоящем времени?!
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Кеша
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Поздравляю всех динамовцев - болельщиков , игроков, тренерский штаб , весь персонал ХК Динамо с наступающим Новым годом ! Всех вам благ , здоровья , достатка в семье , чтобы всякие хвори , пандемии обходили вас стороной ! Больше оптимизма , душевного равновесия, бодрости духа и побед ! Пусть исполнятся все ваши мечты ! С любовью к Динамо, Кеша !
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