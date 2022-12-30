Кудашов об итогах года: «Вокруг нас закрытые границы. Хотелось бы вернуться на международную арену, чтобы родные иностранцев могли перемещаться»

дал комментарий после победы над « » со счетом 5:3.

– Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Здесь всегда приятная, праздничная атмосфера. Приятно играть. Болельщики поддерживали и нас, и «Сочи».

Что касается игры, то она получилась хорошая – атаковали и оборонялись, когда это было нужно. Понравилось, как игроки отнеслись к этому матчу, так как турнирное положение «Сочи» оставляет желать лучшего.

Поэтому немного побаивались, мог быть определенный недонастрой. Однако хорошо, что отнеслись к игре серьезно, подготовились и сыграли достойно.

– Как себя чувствует ?

– Начал кататься с нами. Пока не могу сказать, когда он будет с командой. Провел одну тренировку. До этого никакой функциональной подготовки не делали. Будем смотреть.

– В конце года все подводят итоги. Скажите, что вам больше всего запомнилось?

– Вокруг нас сейчас все эти закрытые границы. Хотелось бы в 2023 году вернуться на международную арену. Об этом я уже сказал в раздевалке, чтобы родные иностранцев могли перемещаться.

– Что загадаете на Новый год?

– Что в основном загадать… Семья, здоровье – это основное. У нас еще и динамовская семья, так что и это тоже, – сказал главный тренер московского « ».