Козлов о поражении от «Авангарда»: «Взятое «Салаватом» очко идет за два на данном этапе. При 2:0 не было установки играть вторым номером»

Теги Авангард Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Андрей Кареев Чемпионат.com Хоккей

Виктор Козлов объяснил причины поражения от «Авангарда» со счетом 2:3 по буллитам.

Уфимская команда вела 2:0 до 29-й минуты игры.

– Хорошее начало было с нашей стороны. Забили два гола.

Во втором периоде после того, как не совсем удачно мы сыграли в большинстве, «Авангард» перехватил инициативу, забросил свои шайбы.

В третьем периоде была, на мой взгляд, равная игра. Мы создавали моменты, у них была пара моментов.

Андрей Кареев хорошо играл, держал нас в игре. В овертайме были обоюдные моменты, вратари с обеих сторон были хороши. В буллитной серии удачливее был «Авангард».

– Была ли установка играть вторым номером после 2:0?

– Нет, такой установки не было.

Там в принципе получилось, что пару раз нас накладывали смену на смену. «Авангард» воспользовался этим преимуществом, забил гол.

Если учесть, что у нас много травмированных и много молодых парней играют на тех ролях, на которых они еще не играли. Поэтому я считаю, что одно очко, которое мы сегодня взяли, идет как за два на данном этапе», – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

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5 комментариев

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Михаил Барвинский
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Ответ SALAVAT BROTHER
Для такого состава играют с топами так скажем - пойдёт, НООООО!!!! Буллиты, парни, ну это дичь полная, попробуйте потренироваться
Осталось чуть больше 20 игр , тут уже поздно что-ли изменять в буллитах, при том что в плей-офф буллитов нет.... Надо было раньше рожать
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Сычёв Олег
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Как всегда оправдания! Надоело уже читать слушать!
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RusSh
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Как ни жаль, но думаю мы после первого раунда ПО вылетим. Руководство клуба на кол насадить надо. Ничего не делают, от слова совсем. Покрайне мере не видно работы никакой.
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Punisher62
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Да хреня это всё... Начали "за здравие, закончили за упокой". Команда одного периода. Сплошное разочарование.
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SALAVAT BROTHER
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Для такого состава играют с топами так скажем - пойдёт, НООООО!!!! Буллиты, парни, ну это дичь полная, попробуйте потренироваться
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