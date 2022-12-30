Козлов о поражении от «Авангарда»: «Взятое «Салаватом» очко идет за два на данном этапе. При 2:0 не было установки играть вторым номером»
Виктор Козлов объяснил причины поражения от «Авангарда» со счетом 2:3 по буллитам.
Уфимская команда вела 2:0 до 29-й минуты игры.
– Хорошее начало было с нашей стороны. Забили два гола.
Во втором периоде после того, как не совсем удачно мы сыграли в большинстве, «Авангард» перехватил инициативу, забросил свои шайбы.
В третьем периоде была, на мой взгляд, равная игра. Мы создавали моменты, у них была пара моментов.
Андрей Кареев хорошо играл, держал нас в игре. В овертайме были обоюдные моменты, вратари с обеих сторон были хороши. В буллитной серии удачливее был «Авангард».
– Была ли установка играть вторым номером после 2:0?
– Нет, такой установки не было.
Там в принципе получилось, что пару раз нас накладывали смену на смену. «Авангард» воспользовался этим преимуществом, забил гол.
Если учесть, что у нас много травмированных и много молодых парней играют на тех ролях, на которых они еще не играли. Поэтому я считаю, что одно очко, которое мы сегодня взяли, идет как за два на данном этапе», – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».
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