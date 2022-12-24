«Автомобилист» проиграл 3 матча подряд после серии из 5 побед. Дальше – игра с «Салаватом»

Теги Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Барыс Хоккей

«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд.

Команда Николая Заварухина уступила «Барысу» в серии буллитов в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (4:5 Б). Клуб из Екатеринбурга проиграл в третий раз с 19 декабря. 

До серии из трех поражений «авто» одержали 5 побед подряд. 

Следующий матч «Автомобилист» проведет 26 декабря – против «Салавата Юлаева». 

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3 комментария

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Михаил Качалов
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Короче паузы нам не нужны Автомобилист их не любит все как всегда
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ALEKS66
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Ну и...? У Авто задача на первом этапе в восьмерку попасть. Кто то сомневается-кроме журналюг из спортса? Как обычно-лишь бы набросить.
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Back to the Future in 2012 :)!!!
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ХК Автомобилист (((.
P.S. Сегодня точно **** (pancake) беда, вратаря менять нельзя ♥ :)!!!
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