«Автомобилист» проиграл 3 матча подряд после серии из 5 побед. Дальше – игра с «Салаватом»
«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд.
Команда Николая Заварухина уступила «Барысу» в серии буллитов в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (4:5 Б). Клуб из Екатеринбурга проиграл в третий раз с 19 декабря.
До серии из трех поражений «авто» одержали 5 побед подряд.
Следующий матч «Автомобилист» проведет 26 декабря – против «Салавата Юлаева».
P.S. Сегодня точно **** (pancake) беда, вратаря менять нельзя ♥ :)!!!