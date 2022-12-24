«Автомобилист» проиграл 3 матча подряд после серии из 5 побед. Дальше – игра с «Салаватом»

«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд.

Команда Николая Заварухина уступила « » в серии буллитов в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (4:5 Б). Клуб из Екатеринбурга проиграл в третий раз с 19 декабря.

До серии из трех поражений «авто» одержали 5 побед подряд.

Следующий матч « » проведет 26 декабря – против «Салавата Юлаева».