Нюландер с 2+3 против «Калгари», Кросби и Густавссон – звезды дня в НХЛ

, Сидни Кросби и Филип Густавссон – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – форвард Вильям Нюландер с 5 (2+3) очками в матче с «Калгари» (5:4 ОТ). Швед поучаствовал во всех голах «Лифс» в матче.

Вторая звезда – капитан с 3 (2+1) очками в матче с «Баффало» (3:1).

Третья звезда – вратарь «Миннесоты» , сыгравший на ноль против «Ванкувера» (3:0) при 35 отраженных бросках. Шатаут стал для 24-летнего шведа первым в .