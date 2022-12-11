Нюландер с 2+3 против «Калгари», Кросби и Густавссон – звезды дня в НХЛ
Вильям Нюландер, Сидни Кросби и Филип Густавссон – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Первая звезда – форвард «Торонто» Вильям Нюландер с 5 (2+3) очками в матче с «Калгари» (5:4 ОТ). Швед поучаствовал во всех голах «Лифс» в матче.
Вторая звезда – капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби с 3 (2+1) очками в матче с «Баффало» (3:1).
Третья звезда – вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон, сыгравший на ноль против «Ванкувера» (3:0) при 35 отраженных бросках. Шатаут стал для 24-летнего шведа первым в НХЛ.
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