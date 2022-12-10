«На Роналду основная масса людей смотрит как на божество без изъяна». Капитан «Салавата» Панин о Криштиану

Капитан считает, что на Криштиану Роналду смотрят как на бога.

– Игроки «Салавата» смотрят чемпионат мира по футболу?

– У нас есть любители. Но сам смотрю этот турнир краем глаза. Утром захожу в раздевалку и спрашиваю: «Пацаны, ну кто там на каком месте? За что сейчас играют?»

– Как относитесь к Роналду? С одной стороны, это суперзвезда. С другой – он строчит письма в федерацию футбола, требуя переписать на себя голы. Или может в интервью обругать партнеров по команде.

Простили бы такое в хоккее? Вот Дмитрий Сычев считает, что Роналду заслужил особое отношение к себе.

– Дима прав в том, что Роналду действительно может многое себе позволить. На такого человека основная масса людей смотрит как на божество без изъяна. Но негласно он свой авторитет подорвал бы. При этом отношение к нему как к игроку из‑за этого не меняется, – сказал хоккеист.

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