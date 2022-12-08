Терещенко о рекордах Капризова: «Главное, чтобы русские забивали. Пусть будет хоть 89 матчей подряд с результативными действиями»

Теги Миннесота Алексей Терещенко НХЛ Кирилл Капризов Спорт-Экспресс Хоккей

Алексей Терещенко поделился мыслями о результативной серии Кирилла Капризова.

Форвард «Миннесоты» забил гол в матче с «Калгари» (3:5), обновив рекорды «Уайлд» по числу игр подряд с очками (13) и голами (7).

«Дальше нужно продолжать так играть.

Пусть у него будет хоть 89 матчей подряд с результативными действиями. Главное, чтобы русские забивали», – заявил бывший нападающий сборной России.

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