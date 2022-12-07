Робертсон не набрал очков впервые за 19 игр, Марнер набрал в 20-й раз подряд. Впервые в истории НХЛ встретились игроки с такими сериями

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Джейсон Робертсон не набрал очков впервые за 19 игр.

«Даллас» уступил «Торонто» (0:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард «Старс» Джейсон Робертсон завершил свою результативную серию на отметке 18 матчей (21+13 на отрезке). 

Ему не хватило 2 игр с очками, чтобы повторить рекорд франшизы, принадлежащий Брайану Беллоузу (20 подряд игр с очками за «Миннесоту Норт Старс», 1985/86). 

В этом же матче форвард «Торонто» Митч Марнер продлил свою серию (рекордную для «Лифс») до 20 матчей.

Впервые в истории НХЛ друг против друга сыграли хоккеисты с активными результативными сериями из 18+ матчей. 

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