Робертсон не набрал очков впервые за 19 игр, Марнер набрал в 20-й раз подряд. Впервые в истории НХЛ встретились игроки с такими сериями
Джейсон Робертсон не набрал очков впервые за 19 игр.
«Даллас» уступил «Торонто» (0:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Форвард «Старс» Джейсон Робертсон завершил свою результативную серию на отметке 18 матчей (21+13 на отрезке).
Ему не хватило 2 игр с очками, чтобы повторить рекорд франшизы, принадлежащий Брайану Беллоузу (20 подряд игр с очками за «Миннесоту Норт Старс», 1985/86).
В этом же матче форвард «Торонто» Митч Марнер продлил свою серию (рекордную для «Лифс») до 20 матчей.
Впервые в истории НХЛ друг против друга сыграли хоккеисты с активными результативными сериями из 18+ матчей.
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