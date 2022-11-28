Буцаев о 4:6: «ЦСКА практически растоптал нас во 2-м периоде. В 3-м «Витязь» повел, но после гола наступил на те же грабли»
Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение от ЦСКА.
Клуб из Подольска проиграл матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:6.
– Все знают и понимают, что игра длится 60 минут, поэтому нам в актив сегодня можно занести только первый период и часть эпизодов в третьем. Этого недостаточно для победы.
Понимали, что во втором периоде соперник будет играть активно, предупредили ребят, что нужно делать, но к сожалению, не дошло, и соперник нас практически растоптал, если грубо выразиться.
В третьем периоде, когда играли правильно, повели в счете, но после гола наступили на те же грабли, на которые наступили во втором периоде. Здесь все закономерно: если ты совершаешь столько ошибок, когда-то ты обязательно будешь наказан голами, что сегодня и произошло. Команду ЦСКА с победой.
– Поздравляем вас с 400-м матчем в КХЛ, это очень достойный результат. Желаю, чтобы еще несколько раз повторили это достижение. Почему решили сегодня Игоря Сапрыкина в ворота отправить? У него всего одна игра была до этого, а теперь сразу против ЦСКА.
– Спасибо большое за поздравления. Вы знаете, сегодня по игре претензий к нему вообще нет. Он тоже должен играть, получать игровую практику. У нас есть три вратаря, и мы должны давать всем практику. Сегодня он делал все, что мог для того, чтобы команда добилась победы. К сожалению, команда его не поддержала.
– Никита Гончаров в прошлой игре, неделю назад, вернул команду в игру, сравняв счет в матче. Почему его сегодня не было в составе? Может быть можно было его сегодня на фарт поставить?
– Он отсутствовал по причине болезни, как и еще несколько игроков.
– Последние матчи обычно заканчиваются с разницей в одну шайбу, особенно поражения. Что мешает принципиально команде вытаскивать игры, которые в целом по ходу она ведет, но затем упускает?
– Вы знаете, все просто. Выполнение тренерской установки, игровая дисциплина. Играть нужно с сердцем, с характером. Вот простой залог успеха.
– Будем надеяться, что послезавтра это будет у игроков, и вас можно будет поздравить с победой.
– Спасибо, мы тоже на это рассчитываем, – сказал Буцаев.
Комментарии