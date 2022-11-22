Вайсфельд об «Ак Барсе»: «Не вижу признаков, что команда выправляется. Проблемы усугубляются, дела все хуже»

считает, что проблемы усугубляются.

– после вчерашнего поражения от «Сибири» заявил, что «Ак Барс» играет лучше с каждым матчем. Вы это замечаете?

– Лично я не вижу каких‑то признаков, что команда выправляется. Наоборот, судя по некоторым обстоятельствам, проблемы усугубляются. Дела у «Ак Барса» все хуже.

– Вы имеете в виду внезапный отъезд из расположения команды нападающего , который, по слухам, произошел из‑за конфликта с главным тренером?

– Конечно. Тут надо учитывать, что «Ак Барс» всегда был очень закрытой организацией, в которой никогда не было публичных скандалов. А сейчас казанцы чуть ли не каждую неделю дают какой‑то громкий инфо‑повод.

– Допускаете, что Знарка могут снять после поражения от «Барыса»?

– Ранее казанский клуб никогда тренера в середине сезона не менял.

Но все когда‑то бывает в первый раз. Вообще если рассуждать об «Ак Барсе», очень трудно предположить, будут ли Знарка убирать, кого могут пригласить ему на смену.

Это очень специфичный клуб, я даже не знаю, кто там такие ответственные решения принимает и на каком уровне? – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.