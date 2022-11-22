Пойл – первый генменеджер в истории НХЛ, чьи команды одержали 1500 побед в регулярках

Дэвид Пойл – первый генменеджер в истории , чьи команды одержали 1500 побед.

Сегодня его одолел «Аризону» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

72-летний специалист работает генеральным менеджером в НХЛ уже 40 лет подряд.

В 1982 году он занял эту должность в , а после ухода оттуда в 1997 году сразу же получил работу в «Предаторс» – новом клубе лиги на тот момент.

В топ-5 среди генменеджеров по числу побед в регулярках также входят («Айлендерс», 1375, продолжает карьеру), (1319), Гэрри Синден (1170) и («Эдмонтон», 1056, продолжает карьеру).