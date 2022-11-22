Пойл – первый генменеджер в истории НХЛ, чьи команды одержали 1500 побед в регулярках

Теги рейтинги Вашингтон Нэшвилл Лу Ламорелло Глен Сатер Кен Холланд Дэвид Пойл НХЛ Гэрри Синден Хоккей

Дэвид Пойл – первый генменеджер в истории НХЛ, чьи команды одержали 1500 побед. 

Сегодня его «Нэшвилл» одолел «Аризону» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ. 

72-летний специалист работает генеральным менеджером в НХЛ уже 40 лет подряд. 

В 1982 году он занял эту должность в «Вашингтоне», а после ухода оттуда в 1997 году сразу же получил работу в «Предаторс» – новом клубе лиги на тот момент. 

В топ-5 среди генменеджеров по числу побед в регулярках также входят Лу Ламорелло («Айлендерс», 1375, продолжает карьеру), Глен Сатер (1319), Гэрри Синден (1170) и Кен Холланд («Эдмонтон», 1056, продолжает карьеру). 

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