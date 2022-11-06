Шипачев о матче с «Северсталью»: «Акцент будем делать на своей игре – и в равных составах, и в большинстве»
Вадим Шипачев поделился ожиданиями от матча против «Северстали».
Игра состоится сегодня, 6 ноября. Начало – в 17:00 по московскому времени.
– С каким настроением готовитесь к матчу на Родине?
– Отличное настроение – воскресное утро проводим на раскатке, все здорово, готовимся всей командой. Надеюсь, вечером тоже все будет хорошо.
– Последняя победа воодушевила команду?
– Конечно. Играли с серьезным соперником, все были очень рады. Хочется переломить положение в турнирной таблице и выиграть у себя дома.
– «Северсталь» хуже всех в лиге играет в меньшинстве, будете ли делать на этом акцент?
– Акцент будем делать на своей игре – и в равных составах, и в большинстве. В последней игре с «Салаватом» у нас не было ни одного большинства, так что здесь загадывать не стоит. Матч начинается «5 на 5», нужно выходить и так забивать голы, – сказал нападающий «Ак Барса».
Комментарии