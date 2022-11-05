Разин о словах Сушинского: «Спасибо, Максим! Постараемся все-таки прыгнуть!»

Теги Северсталь Максим Сушинский КХЛ Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин отреагировал на слова Максима Сушинского о «Северстали».

Ранее бывший игрок сборной России заявил, что Разин «делает сами знаете из чего конфетку», отметив, что «выше одного места не прыгнешь».

«Спасибо, Максим!

Постараемся все-таки прыгнуть!» – написал главный тренер «Северстали».

Сушинский о Разине: «Уверен, «Северсталь» не уволит его. Делает конфетку сами знаете из чего. Выше одного места не прыгнешь»

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