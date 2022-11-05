Андрей Коваленко об «Ак Барсе»: «Молодые менеджеры скупили все, что блестит. При Якубове была стратегия развития»

подверг критике кадровую политику .

– Соглашусь с тем, что главный сюрприз – тяжелый старт «Ак Барса». В команде собраны звезды нашего внутреннего хоккея, но она больше проигрывает, чем побеждает. И самое удивительное, что у Казани нет игровой солидности и запаса – все вроде бы выкладываются, но цельной картинки на протяжении двух месяцев так и не увидели.

– Это показатели тренерской работы?

– В том числе. Но много и других факторов. Например, менеджерских. Когда в «Ак Барсе» работал , то Казань думала не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем, была стратегия развития. Сейчас пришли молодые менеджеры – и, наоборот, сделали ставку на сегодня, скупив все, что блестит. Это всегда рискованно.

– Получается, Николаю Коваленко, который летом сменил «Ак Барс» на «Торпедо», повезло?

– Это решать сыну, в его дела не вмешиваюсь. Но на примере и «Ак Барса» на данном этапе сезона мы видим две команды-антипода. Одна реализует свои возможности процентов на 90, другая вряд ли дотягивает и до десяти, – считает олимпийский чемпион.