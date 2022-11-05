«Монреаль» готов обменять Дадонова, Хоффмана и Друэна. У них 4 очка на троих в этом сезоне (Пьер ЛеБрюн)
«Монреаль» готов обменять Дадонова, Хоффмана и Друэна.
Как сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн, клуб уже общался с «Вашингтоном», недавно потерявшим форварда Коннора Брауна из-за травмы.
«Мне сказали, что команды были на связи, но дальше этого дело не пошло. При этом «Канадиенс» разговаривали и с другими клубами НХЛ.
Они ищут варианты обмена форвардов, потому что сейчас у них перебор игроков в этой линии», – сказал ЛеБрюн.
По его информации, в число кандидатов входят Джонатан Друэн (последний год по текущему контракту, кэпхит 5,5 млн), Евгений Дадонов (последний год, 5 млн) и Майк Хоффман (контракт на этот и следующий сезон, 4,5 млн).
У Друэна 2 (0+2) очка в 8 матчах сезона при полезности «минус 4», у Хоффмана – 2 (1+1) балла в 9 играх, у Дадонова нет очков в 8 матчах.
Россиянин попал в запас перед матчем с «Сент-Луисом». Позже «Монреаль» поместил его в список травмированных в связи с болезнью.
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