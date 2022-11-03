Самсонов о Торонто: «Город болен хоккеем. Всем охота привезти сюда Кубок Стэнли, чтобы отблагодарить болельщиков»

рассказал, как отличается отношение к хоккею в Торонто и .

– Ощутили ли вы на себе совершенно другое отношение к хоккею в Торонто, нежели в Вашингтоне?

– Да, на 100 процентов. Во-первых, очень много внимания уделяется тем же тренировкам: на них приходит больше репортеров, нежели на игру в Вашингтоне. Тут все как под микроскопом: все видят, как ты тренируешься, тем более все журналисты в раздевалке, видят, как идет общение внутри коллектива.

Люди любят хоккей, многое узнают, сам город болен хоккеем, и всем тут охота привезти сюда Кубок Стэнли в конце сезона, чтобы отблагодарить болельщиков.

– Какие вопросы вам чаще всего задают местные журналисты?

– Больше по моей игре, как я адаптировался, примерно как вы сейчас спрашиваете. А потом – как ты себя чувствуешь, по игре. Обычные стандартные вопросы. Мне голы не забивать, только шайбу ловить (смеется), поэтому особо ко мне не докапываются, – сказал вратарь .