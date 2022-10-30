Заварухин про 1:2 от «Адмирала»: «Реализации не было. Давали лишний пас, когда пустые ворота и можно забивать»

подвел итоги матча с (1:2).

«Тяжело вошли в игру, не хватало концентрации, шайба не держалась. Поговорили с ребятами, немного поменяли звенья, и во втором и третьем периодах было более-менее по броскам и моментам, в третьем периоде – 21 бросок. Вроде пустые ворота, а даем лишний пас. Были хорошие моменты, но реализации не было.

Как планировали сыграть в атаке против вязкой команды? Использовать защитников, чтобы растянуть оборону, использовать игрока перед воротами. Были моменты, когда неплохо закрывали вратаря в третьем периоде. Во втором периоде, уже говорил, что давали лишний пас, когда пустые ворота и можно забивать.

Нет ли планов использовать Мэйсека в центре? Говорил с ним – ему пока удобнее играть на фланге, а так были такие мысли в голове», – сказал главный тренер .