Главный судья КХЛ о силовом приеме Плотникова против Новикова: «Момент тяжелый, но нарушения нет. Сергей физически сильнее, попадает плечом в плечо»

Главный арбитр прокомментировал спорный момент в матче московского и .

По ходу второго периода игры толкнул на борт 19-летнего хоккеиста бело-голубых Никиту Новикова.

– Здесь толчка на борт нет?

– Нет. По мне – нет.

Толчок на борт – это когда действие происходит в спину, лопатку. Здесь вопрос у всех был, якобы он добавляет руками. Они идут, борются за шайбу, Плотников физически сильнее, он попадает плечом в плечо, тот влетает в борт, разбивает лицо об визор.

– Этот момент для вас однозначный, нечего смотреть?

– Он тяжелый.

– Нарушения нет?

– Для меня – нет. Мы долго обсуждали. Плотников бьет плечом в плечо...

– А расстояние до борта? Это ничего?

– Тогда любое столкновение плечо в плечо, когда человек улетает в борт, – это надо трактовать как толчок на борт, – сказал в программе «Судейская».

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