Главный судья КХЛ о силовом приеме Плотникова против Новикова: «Момент тяжелый, но нарушения нет. Сергей физически сильнее, попадает плечом в плечо»
Главный арбитр КХЛ прокомментировал спорный момент в матче московского «Динамо» и ЦСКА.
По ходу второго периода игры Сергей Плотников толкнул на борт 19-летнего хоккеиста бело-голубых Никиту Новикова.
– Здесь толчка на борт нет?
– Нет. По мне – нет.
Толчок на борт – это когда действие происходит в спину, лопатку. Здесь вопрос у всех был, якобы он добавляет руками. Они идут, борются за шайбу, Плотников физически сильнее, он попадает плечом в плечо, тот влетает в борт, разбивает лицо об визор.
– Этот момент для вас однозначный, нечего смотреть?
– Он тяжелый.
– Нарушения нет?
– Для меня – нет. Мы долго обсуждали. Плотников бьет плечом в плечо...
– А расстояние до борта? Это ничего?
– Тогда любое столкновение плечо в плечо, когда человек улетает в борт, – это надо трактовать как толчок на борт, – сказал Алексей Анисимов в программе «Судейская».
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