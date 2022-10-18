«Тю-тю-тю» – это и есть витиеватый хоккей. Это свободный художник, рисующий что-то абстрактное. А в атаке всегда должен быть акцент». Мартемьянов о своих словах после «Сочи»

Главный тренер объяснил, какой хоккей считает витиеватым.

– Ожидали, что ваше «тю-тю-тю» из речи после матча с ХК так сильно разойдется?

– Честно, не ожидал. Это тоже было сказано на эмоциях. Матч складывался вроде красиво, но голов не было. Надо было показать ребятам, чем тренерский штаб недоволен. Играть в одной зоне и не забивать голы не есть хорошо.

– «Тю-тю-тю» – это лишние движения?

– Когда шайба не идет в ворота, нужен трудовой гол. На пятачке больно бьют, но, когда не получаются позиционные атаки, надо идти туда.

– Стала популярна ваша фраза про «витиеватый хоккей». Что вы имели в виду?

– «Тю-тю-тю» – это и есть витиеватый хоккей. Красиво разыгрываются комбинации по углам, а соперник не пускает на средний и ближний пятак. Эффект от такой атаки никакой. Ты владеешь инициативой, а голов нет, и за такие матчи очки не дают.

– «Витиеватый хоккей» не значит атакующий?

– Нет. Как у меня было в голове: это свободный художник, который рисует что-то абстрактное. В атаке всегда должен быть акцент, – сказал Мартемьянов.

Мартемьянов – игрокам «Сибири» после 0:3 от «Сочи»: «Единения не было, мужиков тоже не было. Тю-тю-тю-тю, мы так очков не наберем»