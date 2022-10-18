«Тю-тю-тю» – это и есть витиеватый хоккей. Это свободный художник, рисующий что-то абстрактное. А в атаке всегда должен быть акцент». Мартемьянов о своих словах после «Сочи»
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов объяснил, какой хоккей считает витиеватым.
– Ожидали, что ваше «тю-тю-тю» из речи после матча с ХК «Сочи» так сильно разойдется?
– Честно, не ожидал. Это тоже было сказано на эмоциях. Матч складывался вроде красиво, но голов не было. Надо было показать ребятам, чем тренерский штаб недоволен. Играть в одной зоне и не забивать голы не есть хорошо.
– «Тю-тю-тю» – это лишние движения?
– Когда шайба не идет в ворота, нужен трудовой гол. На пятачке больно бьют, но, когда не получаются позиционные атаки, надо идти туда.
– Стала популярна ваша фраза про «витиеватый хоккей». Что вы имели в виду?
– «Тю-тю-тю» – это и есть витиеватый хоккей. Красиво разыгрываются комбинации по углам, а соперник не пускает на средний и ближний пятак. Эффект от такой атаки никакой. Ты владеешь инициативой, а голов нет, и за такие матчи очки не дают.
– «Витиеватый хоккей» не значит атакующий?
– Нет. Как у меня было в голове: это свободный художник, который рисует что-то абстрактное. В атаке всегда должен быть акцент, – сказал Мартемьянов.
Мартемьянов – игрокам «Сибири» после 0:3 от «Сочи»: «Единения не было, мужиков тоже не было. Тю-тю-тю-тю, мы так очков не наберем»
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