Никитин о 3:2 с минским «Динамо»: «Локомотив» играл через не могу и добился результата. Это важно. Победа – это самое главное»

Главный тренер подвел итоги матча с минским .

Ярославская команда одержала победу со счетом 3:2 в матче регулярного сезона Фонбет чемпионата .

«Тяжелая игра. Где-то со СКА много эмоций отдали. Сегодня седьмой день после выезда, акклиматизация давила. Положительный момент – играли через не могу и добились результата. Это важно. Победа – это самое главное.

Что касается баланса атаки и обороны – все четыре тройки играют плюс-минус одинаково. Данное обстоятельство экономит энергию, каждый занимается своей работой. Это нам дает шансы на победу. Я считаю, что Бут дал небольшой импульс ребятам. Он был, если можно так сказать, инородным телом в команде.

Гол, который случился во втором периоде, это причина, почему мы его придержали. Но то, как он играл и двигался – я думаю, мы еще его увидим. По вратарям – есть план, который мы выстраиваем. Но жизнь вносит свои коррективы.

По поводу первого вратаря – я всегда говорил, что у нас тандем, есть конкуренция. Бочаров и Исаев должны помогать друг другу стабилизироваться и вырасти. Мы должны доверять нашим вратарям. Парни помогли сегодня одержать Бочарову первую домашнюю победу», – сказал Никитин.