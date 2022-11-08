Где смотреть НХЛ-2023/24 сезон, как, где, способы просмотра

Очередной 107-й регулярный сезон НХЛ стартует 11 октября 2023 года. Начиная с 23 сентября команды проводят предсезонные игры. Открывали их «Лос-Анджелес Кингз» и «Аризона Койотис», 23 и 24 сентября они провели выставочные матчи в австралийском Мельбурне на Rod Laver Arena, где проходят поединки Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В день официального старта сезона, 11 сентября, будут сыграны три поединка:

Время начала матчей указано московское. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс».

Ранее матчи регулярного сезона НХЛ, а также игры плей-офф болельщики могли увидеть на «Яндексе». Компания была обладателем прав. Но в марте 2022 года лига уведомила «Яндекс» о приостановке их действия. Теперь приходится обращаться к альтернативным источникам вещания и одним из них является IPTV. Как смотреть хоккей и другие спортивные трансляции, мы подробно рассказывали ранее.

Кроме того возможность смотреть матчи НХЛ есть на сайтах букмекеров. Достаточно выбрать легального букмекера, зарегистрироваться, в некоторых случаях сделать ставку, и просмотр прямых трансляций будет доступен. Еще один вариант — нелегальный сайты, на которые можно зайти при помощи VPN. Если не смущает обилие рекламы и всплывающих окон, то сможете смотреть ретрансляцию одного из официальных вещателей НХЛ.

В Соединенных Штатах матчи Национальной Хоккейной Лиги можно увидеть на каналах ABC, ESPN, TNT и TBS. Канадские болельщики наблюдают за поединками на телеканалах Sportsnet, CBC, TVA, TVA Sports. Есть возможность подписаться на канал NHL Network и смотреть не только игры, но и интересные подкасты, интервью с тренерами и игроками, тематические программы.

В Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдавии и Украине, показ осуществляет Setanta Sports. В этих странах есть возможность подписки на канал. Матчи можно смотреть и в специальном приложении. В Латвии, Литве, Эстонии, Польше и Финляндии болельщики смотрят НХЛ благодаря стриминговому сервису Viaplay. В Финляндии матчи можно увидеть и на платном канале V Sport Jääkiekko.