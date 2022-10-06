«Эдмонтон» поместил Пикара на драфт отказов. «Авангард» интересовался вратарем

помещен на драфт отказов.

Если 30-летний голкипер пройдет эту процедуру, то будет отправлен в фарм-клуб «Ойлерс» в АХЛ – .

Напомним, что несколько месяцев назад появилась информация об интересе к канадскому вратарю.

Сообщалось, что он получил хорошее предложение от клуба. Генеральный менеджер Алексей Волков объяснял, что Пикар отказался от перехода, сославшись на семейные обстоятельства.