«Эдмонтон» поместил Пикара на драфт отказов. «Авангард» интересовался вратарем

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Кэлвин Пикар помещен «Эдмонтоном» на драфт отказов.

Если 30-летний голкипер пройдет эту процедуру, то будет отправлен в фарм-клуб «Ойлерс» в АХЛ – «Бейкерсфилд».

Напомним, что несколько месяцев назад появилась информация об интересе «Авангарда» к канадскому вратарю.

Сообщалось, что он получил хорошее предложение от клуба. Генеральный менеджер Алексей Волков объяснял, что Пикар отказался от перехода, сославшись на семейные обстоятельства.

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