Яшкин о 5-й победе подряд: «Посмотрим, есть ли в КХЛ клуб, который способен остановить СКА»

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Дмитрий Яшкин прокомментировал победу в матче против «Спартака» (5:1).

СКА одержал пятую победу подряд.

Клуб выиграл 14 из 15 матчей на старте сезона КХЛ. В нынешнем чемпионате СКА проиграл только московскому «Динамо» (1:2 Б).

«Придерживаемся своего плана, играем хорошо, придерживаемся силового хоккея. Много бросаем, хотя хотелось бы чаще. Где-то есть элемент везения, даст бог, так будет продолжаться.

Посмотрим, есть ли в лиге клуб, который способен нас остановить. Сезон очень длинный. Главное, что будет ближе к лету.

В матче со «Спартаком» мое звено после второго периода играло очень хорошо, активно. Хорошо, что сезон длинный. Так можно попробовать все сочетания и в идеальном состоянии подойти к плей-офф», – сказал форвард СКА.

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