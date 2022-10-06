Яшкин о 5-й победе подряд: «Посмотрим, есть ли в КХЛ клуб, который способен остановить СКА»
Дмитрий Яшкин прокомментировал победу в матче против «Спартака» (5:1).
СКА одержал пятую победу подряд.
Клуб выиграл 14 из 15 матчей на старте сезона КХЛ. В нынешнем чемпионате СКА проиграл только московскому «Динамо» (1:2 Б).
«Придерживаемся своего плана, играем хорошо, придерживаемся силового хоккея. Много бросаем, хотя хотелось бы чаще. Где-то есть элемент везения, даст бог, так будет продолжаться.
Посмотрим, есть ли в лиге клуб, который способен нас остановить. Сезон очень длинный. Главное, что будет ближе к лету.
В матче со «Спартаком» мое звено после второго периода играло очень хорошо, активно. Хорошо, что сезон длинный. Так можно попробовать все сочетания и в идеальном состоянии подойти к плей-офф», – сказал форвард СКА.
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