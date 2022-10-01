Генменеджер «Монреаля» о Слафковски: «Сейчас он не очень впечатляет. Сделаем то, что считаем правильным для его карьеры»

Генменеджер сказал, что не впечатляет в предсезонных играх.

Первый номер драфта НХЛ-2022 провел 2 выставочных матча за «Канадиенс» и не набрал очков.

«Думаю, что сейчас он не очень впечатляет. В двух играх турнира новичков в Баффало он был великолепен, лидировал по числу голевых моментов с большим отрывом. В некоторых моментах он очень хорош, но пока в его игре есть нестабильность.

Сейчас мы должны сделать то, что будет правильно для его карьеры. Мы искали на драфте не лучшего 18-летнего игрока, мы искали лучшего игрока НХЛ в будущем.

Независимо от того, будет это решение популярным или нет, мы собираемся сделать то, что считаем правильным», – сказал Кент Хьюз в подкасте Ray and Dregs.

Отмечается, что если словак не попадет в основной состав, то, вероятно, начнет сезон в , а не вернется в Европу.