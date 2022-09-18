«Я хочу доминировать». Слафковски после дебюта за «Монреаль» на турнире новичков

Форвард сказал, что хочет доминировать.

Первый номер драфта-2022 дебютировал за «Канадиенс» на турнире новичков.

В матче с (3:4) 18-летний словак сделал результативную передачу на соотечественника Филиппа Мешара. Во втором матче «Монреаль» уступил (3:4 ОТ).

«Я хочу доминировать. Думаю, мой темп был довольно высоким для первой игры. Чем дальше, тем он будет выше. Иногда я пытался давить немного больше, чем нужно, но мне просто хотелось победить. Было несколько ошибок, я извлеку необходимые уроки.

В большинстве мне нравится играть везде. Я довольно крупный парень, поэтому могу неплохо закрывать обзор вратарю. Правда, лучше, чем получалось в этот раз», – сказал Слафковски.