«Я хочу доминировать». Слафковски после дебюта за «Монреаль» на турнире новичков

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Форвард «Монреаля» Юрай Слафковски сказал, что хочет доминировать. 

Первый номер драфта-2022 дебютировал за «Канадиенс» на турнире новичков.

В матче с «Баффало» (3:4) 18-летний словак сделал результативную передачу на соотечественника Филиппа Мешара. Во втором матче «Монреаль» уступил «Нью-Джерси» (3:4 ОТ). 

«Я хочу доминировать. Думаю, мой темп был довольно высоким для первой игры. Чем дальше, тем он будет выше. Иногда я пытался давить немного больше, чем нужно, но мне просто хотелось победить. Было несколько ошибок, я извлеку необходимые уроки. 

В большинстве мне нравится играть везде. Я довольно крупный парень, поэтому могу неплохо закрывать обзор вратарю. Правда, лучше, чем получалось в этот раз», – сказал Слафковски. 

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