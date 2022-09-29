Евгений Бирюков: «Козлов пользуется авторитетом в «Салавате» и говорит вещи, которые не скажет человек без стольких титулов. Играем как при Лямся»

Защитник высказался о главном тренере .

– Расскажите немного о работе с Виктором Козловым. Вы вместе были в Магнитогорске, когда выигрывали второй Кубок Гагарина, а теперь играете под его руководством в Уфе. Какой он тренер?

– В первую очередь, Виктор Козлов – большой в прошлом игрок. Он хороший человек – это большое качество, он пользуется авторитетом у игроков.

Видно, что человек, который много поиграл, говорит такие вещи и нюансы, которые не скажет человек, не выигравший столько титулов. Профессионал, который уже поработал со многими сильными тренерами, набрался опыта. Пришла пора становиться главным, он созрел.

Могу сказать, что Виктор Николаевич – грамотный специалист.

– А если сравнивать Козлова с финном Томи Лямся? В чем главные отличия?

– По большому счету, сейчас мы играем в тот хоккей, какой был при . Виктор Козлов привнес какие-то маленькие моменты: психологические, в тренировочном процессе, в тактике. Сейчас только начало сезона, какие-то выводы можно будет сделать после, – сказал Бирюков.