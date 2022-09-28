Кожевников о Ткачеве в «Авангарде»: «Лидерства и горящих глаз не увидел. Неужели СКА был прав? Нужно срочно просыпаться, время не ждет!»

высказался о проблемах форварда в .

26-летний игрок набрал 7 (2+5) очков в 11 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ при полезности «минус 1».

«Мне казалось, что после сложной поездки в НХЛ и бесплатной передачи прав от СКА он будет по-спортивному злым и мотивированным. Тем более что «Авангард» поверил в игрока и дал ему лидерский контракт.

Увы, лидерства и горящих глаз Ткачева в поездке не увидел. С его стороны было много рискованной игры, обрезов. Логично, что на один из матчей он даже сел в запас. Неужели СКА в своей оценке был прав?

Считаю, что Ткачеву нужно срочно просыпаться: хоккейная карьера коротка, время не ждет!» – сказал двукратный олимпийский чемпион.