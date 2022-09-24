Тамбиев о 2 голах «Адмирала» за 3 матча: «Играют все лучшие, креативные. В КХЛ одного старания мало, нужно мастерство»

Леонид Тамбиев высказался после поражения от «Локомотива» со счетом 1:2.
– В целом равный матч. Соперник был острее в атаке, голевых моментов у него было побольше.
Цена ошибки – игрок не доработал во второй шайбе, отыграться не смогли против системного оппонента. По самоотдаче, по работе, по игре вопросов нет – ребята старались, выполняли указания.
– За три матча забросили две шайбы. Что с атакой?
– Не знаю, что ответить. Все лучшие, креативные, кто есть в атаке, играют.
Стараются, но это КХЛ, здесь одного старания мало, нужны мастерство и креативность. Конкретика в завершении. Сегодня мало играли в большинстве. В большинстве у нас все интереснее выглядит.
– Как оцените игру ярославских ребят?
– Рассчитывали, что тот же Беляев сыграет на эмоциях, долго не попадал в состав. Но не прорвало.
По отношению к делу претензий к ним нет, но, как и любому тренеру, хотелось бы, чтобы они играли лучше, – сказал главный тренер «Адмирала».