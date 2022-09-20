Гросс о переходе Широкова в «Автомобилист»: «Риска не видели, это один из самых ярких мастеров КХЛ. Капитаном его избрали сами игроки»

не удивлен результативной игре Сергея Широкова на старте сезона.

36-летний нападающий набрал 11 (6+5) очков в 8 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Были споры вокруг летнего приобретения Широкова, но он был назначен капитаном команды и ведет ее за собой. Удивлены?

– У нас было полное понимание по этому трансферу, риска не видели. – один из самых ярких мастеров КХЛ, как известно, он уже стал единственным игроком в истории лиги, делавшим хет-трик за четыре клуба.

Кстати, Сергей не был назначен капитаном, его избрали сами игроки. Так зачем его лидерству удивляться? – сказал спортивный директор .

Вторая молодость 36-летнего Широкова: завалил хет-трик «Спартаку», до этого был дубль. Идет в лучших бомбардирах сезона