Только «Авангард» остался без набранных очков в сезоне КХЛ

«Авангард» остался единственным клубов без очков в текущем сезоне КХЛ.

Это стало известно после того, как «Сочи» одержал победу над «Барысом» (6:3) в игре Фонбет регулярного чемпионата.

До этого момента у команды тренера Андрея Назарова также было ноль набранных баллов – сочинцы уступили в первых трех играх. Но теперь на их счету первая победа и два очка.

Омский клуб идентично проиграл в основное время в стартовых трех матчах сезона – «Витязю» (2:3), минскому «Динамо» (3:6) и СКА (1:4).

Предстоящий матч команда тренера Дмитрия Рябыкина проведет 11 сентября против «Автомобилиста» в Екатеринбурге.