рассказал о своей любви к автомобилям.

– Что смотрите на YouTube?

– Люблю автомобили и все, что с ними связано. И новые модели, и старые раритетные. У меня там много контентов. Иногда интересные рекомендации попадаются. В том числе и хоккейные.

– У вас самого есть какие-то раритетные автомобили?

– Да, как раз в этом году купил BMW 2000 года с механической коробкой. Давно хотел иметь такой автомобиль и долго его искал. Их не так много сейчас. В отпуске на нем покатался, покайфовал. Хочется довести автомобиль до идеального, музейного состояния. Сейчас уже на зимовку его поставил.

Еще мы отцу на 50-летие купили «Жигули» – трешку. Тоже долго ее искали, потом восстанавливали. Но это прямо уже музейный экспонат, 1983 года выпуска. Я на ней мало ездил – тяжело.

А отец ездит. Была история – он поехал на дачу, попал в пробку и два часа в ней на старой механике ехал. Добрался до дома – колени болят. Потом месяц за ее руль не садился.

– Мечтаете еще о какой-то раритетной модели?

– Мне многие нравятся. Была бы моя воля – штук двадцать купил бы и на разных ездил. Но это затратное увлечение. И по деньгам, и главное – по времени.

– Это дополнительный стимул выполнить командные бонусы в СКА и стать чемпионом.

– Стимул огромный! Одно зависит от другого, так что будем стараться. Мы вся заряжены одной целью – привезти третий Кубок в Санкт-Петербург, – сказал форвард .