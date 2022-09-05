Федоров о поражении 1:5: «Очень хорошая игра «Ак Барса» все 60 минут. ЦСКА чувствовал давление по всей площадке»

поделился мыслями после поражения от (1:5).

– Соперника – с победой. Очень хорошая игра все 60 минут от «Ак Барса», мы чувствовали давление на всей площадке. Правильно начали игру, повели в счете, потом немного сбавили темп. Не удалось забить в большинстве.

По атаке претензий нет, но не реализовали свои моменты. По зоне обороны еще поработаем.

Из трех сыгранных матчей сегодня был хороший тест для нас. В каких-то моментах справились, но те ошибки, которые совершили, оказались ключевыми.

– Насколько команду надломил мусорный гол в раздевалку?

– Всё бывает, это лишь первый период. Игра продолжается.

Не думаю, что нас что-то надломило, но соперник добавил в движении, и когда шайба оказывалась в нашей зоне, мы принимали не совсем верные решения. Ошибки привели к такому результату.

– Почему перед игрой выбор пал на ?

– Это было решение тренерского штаба. Мы знали, что Александр будет играть именно с «Ак Барсом».

– Вы говорили, что состав после «Нефтехимика» менять не будете, а сегодня появился Шарыченков.

– Я действительно так говорил, но вратарская тема немножечко другая.

– Не показалось, что свежести полевым игрокам не хватило?

– Не было впечатления, что нам не хватило сил. У нас не получается игра все 60 минут. Сегодня тот день, когда сильный соперник показал, что мы должны трудиться именно над этим.

– Обращали внимание на фирменный почерк команд Знарка? Все его команды во втором периоде запирают соперника в зоне, используют наложение смен. Именно во втором периоде после длительной осады ворот «Ак Барс» сегодня забил.

– Мы при подготовке работали над нашими действиями.

Мы понимаем, что такое дальняя лавка и что «Ак Барс» будет играть в быстрый хоккей. К сожалению, нам не хватило скорости, не успели закрыть нападающего.

– Вы работали с . Можете сравнить его тогдашнего и нынешнего?

– Много лет прошло. Сегодня он мне понравился. Мастерство и движение видны, распоряжался шайбой правильно, – сказал главный тренер .