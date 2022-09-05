Федоров о поражении 1:5: «Очень хорошая игра «Ак Барса» все 60 минут. ЦСКА чувствовал давление по всей площадке»

Теги Ак Барс ЦСКА Александр Радулов Сергей Федоров КХЛ Александр Шарыченков Хоккей

Сергей Федоров поделился мыслями после поражения от «Ак Барса» (1:5).

– Соперника – с победой. Очень хорошая игра все 60 минут от «Ак Барса», мы чувствовали давление на всей площадке. Правильно начали игру, повели в счете, потом немного сбавили темп. Не удалось забить в большинстве.

По атаке претензий нет, но не реализовали свои моменты. По зоне обороны еще поработаем.

Из трех сыгранных матчей сегодня был хороший тест для нас. В каких-то моментах справились, но те ошибки, которые совершили, оказались ключевыми.

– Насколько команду надломил мусорный гол в раздевалку?

– Всё бывает, это лишь первый период. Игра продолжается.

Не думаю, что нас что-то надломило, но соперник добавил в движении, и когда шайба оказывалась в нашей зоне, мы принимали не совсем верные решения. Ошибки привели к такому результату.

– Почему перед игрой выбор пал на Александра Шарыченкова?

– Это было решение тренерского штаба. Мы знали, что Александр будет играть именно с «Ак Барсом».

– Вы говорили, что состав после «Нефтехимика» менять не будете, а сегодня появился Шарыченков.

– Я действительно так говорил, но вратарская тема немножечко другая.

– Не показалось, что свежести полевым игрокам не хватило?

– Не было впечатления, что нам не хватило сил. У нас не получается игра все 60 минут. Сегодня тот день, когда сильный соперник показал, что мы должны трудиться именно над этим.

– Обращали внимание на фирменный почерк команд Знарка? Все его команды во втором периоде запирают соперника в зоне, используют наложение смен. Именно во втором периоде после длительной осады ворот «Ак Барс» сегодня забил.

– Мы при подготовке работали над нашими действиями.

Мы понимаем, что такое дальняя лавка и что «Ак Барс» будет играть в быстрый хоккей. К сожалению, нам не хватило скорости, не успели закрыть нападающего.

– Вы работали с Александром Радуловым. Можете сравнить его тогдашнего и нынешнего?

– Много лет прошло. Сегодня он мне понравился. Мастерство и движение видны, распоряжался шайбой правильно, – сказал главный тренер ЦСКА.

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