Федоров о поражении 1:5: «Очень хорошая игра «Ак Барса» все 60 минут. ЦСКА чувствовал давление по всей площадке»

Сергей Федоров поделился мыслями после поражения от «Ак Барса» (1:5).
– Соперника – с победой. Очень хорошая игра все 60 минут от «Ак Барса», мы чувствовали давление на всей площадке. Правильно начали игру, повели в счете, потом немного сбавили темп. Не удалось забить в большинстве.
По атаке претензий нет, но не реализовали свои моменты. По зоне обороны еще поработаем.
Из трех сыгранных матчей сегодня был хороший тест для нас. В каких-то моментах справились, но те ошибки, которые совершили, оказались ключевыми.
– Насколько команду надломил мусорный гол в раздевалку?
– Всё бывает, это лишь первый период. Игра продолжается.
Не думаю, что нас что-то надломило, но соперник добавил в движении, и когда шайба оказывалась в нашей зоне, мы принимали не совсем верные решения. Ошибки привели к такому результату.
– Почему перед игрой выбор пал на Александра Шарыченкова?
– Это было решение тренерского штаба. Мы знали, что Александр будет играть именно с «Ак Барсом».
– Вы говорили, что состав после «Нефтехимика» менять не будете, а сегодня появился Шарыченков.
– Я действительно так говорил, но вратарская тема немножечко другая.
– Не показалось, что свежести полевым игрокам не хватило?
– Не было впечатления, что нам не хватило сил. У нас не получается игра все 60 минут. Сегодня тот день, когда сильный соперник показал, что мы должны трудиться именно над этим.
– Обращали внимание на фирменный почерк команд Знарка? Все его команды во втором периоде запирают соперника в зоне, используют наложение смен. Именно во втором периоде после длительной осады ворот «Ак Барс» сегодня забил.
– Мы при подготовке работали над нашими действиями.
Мы понимаем, что такое дальняя лавка и что «Ак Барс» будет играть в быстрый хоккей. К сожалению, нам не хватило скорости, не успели закрыть нападающего.
– Вы работали с Александром Радуловым. Можете сравнить его тогдашнего и нынешнего?
– Много лет прошло. Сегодня он мне понравился. Мастерство и движение видны, распоряжался шайбой правильно, – сказал главный тренер ЦСКА.