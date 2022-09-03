Мичков и фигуристка Нугуманова обменялись эмодзи ❤️ в соцсети. Елизавета поцеловала Матвея в щеку на презентации СКА

и фигуристка Елизавета Нугуманова обменялись эмодзи ❤️ в соцсети.

20-летняя фигуристка выложила в соцсеть фото в платье с глубоким декольте.

«Моделька😍❤️», – написал в комментариях форвард системы СКА и один из фаворитов драфта НХЛ-2023.

«❤️ my», – ответила на это Нугуманова.

Отмечается, что Елизавета и Матвей недавно виделись на презентации . На одном из фото запечатлено, как фигуристка целует 17-летнего хоккеиста в щеку.

Добавим, что подтверждения информации о том, что Нугуманова и Мичков встречаются, на данный момент нет.