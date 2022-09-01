Владимир Плющев: «Металлург» не впечатляет. Не думаю, что тренерский штаб сделал большие выводы с прошлого сезона»

Владимир Плющев поделился мнением об игре .

«Не впечатляет «Магнитка». Не думаю, что тренерский штаб сделал большие выводы с прошлого сезона.

Говорят, что они играют в системный хоккей. На мой взгляд, это такой хоккей, когда берется все лучшее из мировой хоккейной практики, анализируется и сводится на льду в прогрессивную игру. Я не вижу такой у «Металлурга».

В шаге были от Кубка? Вот в том-то и дело. Серьезная команда и сильный тренерский штаб не имеют права проигрывать серию с 3-1 в свою пользу. Это говорит о низкой квалификации», – сказал бывший главный тренер сборной России.