Вайсфельд о «Локомотиве»: «Добротная команда, но без полета. Возможно, за счет ровного состава они возьмут свое»

Леонид Вайсфельд высказался о ситуации с легионерами в «Локомотиве».

На данный момент в составе ярославцев нет ни одного иностранца.

«Что-то мне подсказывает, что «Локомотив» все равно в сторону иностранцев будет смотреть, и сейчас он не берет легионеров не из-за принципиальной позиции, а потому что на рынке нет людей, которые реально могут усилить команду. Если кто-то появится в течение сезона, то они подпишут.

Сейчас у «Локомотива» я вижу хорошую, добротную команду, но без полета. Возможно, они возьмут свое как раз за счет ровного состава и хорошей организации, но чтобы бороться за Кубок Гагарина… Честно говоря, у меня сомнения.

Иммунитет у Никитина от быстрого увольнения, если начало сезона не задастся? Иммунитета не может быть ни у кого. Того же Никитина убирали из ЦСКА за то, что он проиграл финал в шести матчах. Может быть все что угодно, но на данный момент я не вижу никаких предпосылок, почему могут убрать Никитина из «Локомотива», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.