Морроу о ценах на жилье в Сочи: «Ребята рассказывали, что очень дорого. Но это цена за то, что весь год живешь в тепле, без снега»

Канадский защитник ответил на вопрос о ценах на жилье в городе.

– Понятно, что в Сочи ты всего ничего побыл, но какие первые впечатления от города?

– К сожалению, побыл там всего пару дней, однако успел погулять по городу. Сейчас в Сочи очень жарко, большая влажность и очень много людей.

Знаю, что русские любят ездить в отпуск в Сочи. Там очень красиво – солнце, голубое небо, повсюду бассейны, пляж и море. Все выглядит красиво, хочу получше познакомиться с городом.

– Сочи – самое необычное место, где ты играл, или были поэкзотичнее?

– Пожалуй, да. Я никогда не играл в команде из города, в котором растут пальмы. Конечно, бывал на выездах во Флориде, Калифорнии, Аризоне, но бóльшую часть сезона там не проводил.

– Цены на квартиры в Сочи уже изучал? Говорят, там жилье дороже, чем в Москве.

– Еще не смотрел, но ребята рассказывали, что там очень дорого. Говорят, цены плавают в зависимости от сезона. Что ж, это цена за то, что живешь весь год в тепле, без снега, – сказал .