Фастовский о Мерфи: «У Тревора были предложения из топ-клубов, но конкурентов останавливала сумма выкупа. «Сибирь» воспользовалась этим преимуществом»

Генеральный директор «Сибири» рассказал, как у клуба получилось сохранить Тревора Мерфи.

– Как вам удалось сохранить Тревора Мерфи?

– Мы воспользовались тем, что он ограниченно свободный агент. И несмотря на то что у него были предложения из топ-клубов на значительно более крупные суммы, конкурентов останавливала сумма за выкуп контракта. Нам же это дало преимущество, и «Сибирь» им воспользовалась.

Это не значит, что он не хочет играть за нас. Наоборот, он очень хочет. Ему все нравится – у Тревора такая же позиция, как и у Михала Чайковски. Никаких проблем не было. Просто надо понимать, что легионеры приезжают зарабатывать деньги и их в решающей степени интересует сумма контракта.

– Мартемьянов сказал, что на фоне ожидаемого пополнения в семье он стал более ответственным.

– Тревор однозначно стал посерьезнее. В некотором смысле Мерфи такой разгильдяй – он в прошлом сезоне себя так вел. Сейчас же стал поответственнее. Плюс на него наложила отпечаток история с отцом, из-за которой ему пришлось уехать в Канаду. Там действительно тяжелая ситуация. Пожелаем здоровья его отцу, чтобы все получилось нормально, – сказал Кирилл Фастовский.