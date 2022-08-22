Фастовский об уходе Гончарова: «Не сошлись в цене. Памятуя, что он сыграл за нас 2 минуты 17 секунд, сделали ему соответствующее предложение»

Кирилл Фастовский высказался касательно ухода Максима Гончарова из «Сибири».

– У Максима Гончарова получилась очень мимолетная карьера в «Сибири». При этом вы хотели его сохранить. Почему с ним так и не удалось договориться?

– Мы не сошлись в цене. «Сибирь» сразу после окончания сезона сделала ему предложение. И это при том, что он получил тяжелую травму и делал операцию. Естественно, все затраты по восстановлению игрока легли на клуб.

Памятуя, что человек в прошлом году сыграл за нас 2 минуты 17 секунд, мы сделали ему соответствующее предложение в надежде, что он поймет, что остался в некотором долгу перед клубом.

Максим считал по-другому. Мы давным-давно знакомы с ним еще со времен моей работы в ЦСКА и могли говорить с ним совершенно открыто и откровенно. Он сказал: «Я считаю, что если я еду в Новосибирск, то у меня должен быть вот такой-то контракт». Я сказал: «Макс, не совсем все так. Давай обсудим». В итоге оно как-то не сошлось.

Когда получили от него первое нет, мы уже обратили взгляд на других защитников. Как раз пошла самая пиковая часть селекционной работы, и ждать было некогда. Поэтому мы пошли дальше. Сейчас для него, конечно, уже нет места в составе – мы уже нашли ему замену, – сказал генеральный директор «Сибири».