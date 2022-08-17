Абрамов о целях на сезон: «Нужно подтверждать свой статус, играть на победу в каждом матче»

рассказал о своих целях на сезон.

– Как настроение? После выходных тренировки тяжелее даются?

– Отличное настроение, вышли, потренировались. У нас сейчас лед утром и вечером – настрой рабочий. После выходного дня тренировка была интенсивной, один в один поиграли, тактику разбирали.

– Как прошел выходной день?

– Отдохнул. Ничего особенного: сходил в СПА, в баню, поспал, восстановил силы, чтобы снова ринуться в бой.

– Не так много дней до старта чемпионата. Уже есть ощущение, что официальные игры уже совсем близко?

– Чувствуется приближение сезона, уже хочется выйти на матчи. Но есть еще несколько тренировок, две недели на подготовку, чтобы еще подтянуть какие-то вещи. Проиграли прошлый матч, есть над чем работать.

– Насколько свою готовность оценишь?

– Тяжело отвечать на этот вопрос… Я готов, готов выйти хоть завтра.

– Какие цели на предстоящий сезон?

– Конечно, нужно подтверждать свой статус, играть на победу в каждом матче, и посмотрим, что случится, – сказал нападающий .