Комментатор Муратов о красной форме «Салавата»: «Если возмущенным болельщикам что-то не нравится, то клуб откроет счет, чтобы они по миллиону рублей скинулись»

высказал свое отношение к критике формы в красном цвете.

Уфимская команда проводила в джерси, на которой было нанесено название букмекерской компании, матчи на домашнем предсезонном турнире – Кубке республики Башкортостан.

«Отличная форма. Очень рад, что сделали по мотивам старой формы 1975 года. Оригинал я видел, он находится на «Уфа-Арене», под стеклом. Жалею только, что эту форму сам вживую не видел, я в хоккей попал в 1976 году.

Я бы всем возмущенным болельщикам объяснил, что если им что-то не нравится или возмущает появление партнеров на сетке, то клуб с удовольствием откроет специальный расчетный счет для возмущенных болельщиков, чтобы они хотя бы по миллиону рублей скинулись ради того, чтобы другие люди имели возможность смотреть хоккей за 200 рублей или бесплатно на БСТ.

Я сам против азартных игр, в жизни не сделал ни одной ставки, но ситуация получается такой, что букмекеры приходят к нам сотрудничать.

Потому что после того, как экономическая ситуация перестала благоприятствовать появлению партнеров и рекламный рынок рухнул, а пиво запретили на стадионах, букмекеры – это наименьшее из возможных зол.

Если мы еще от букмекеров в спорте откажемся, то это будет смерть, деградация, и тысячи спортсменов лишатся работы, а миллионы любителей спорта лишатся своего хобби.

То, что красные цвета выбрали из-за цветов букмекера – ребят, это бред сивой кобылы. Букмекер совсем там не при делах.

Нанесение на форму партнера – это большая проблема, и я удивился, что это сделали так оперативно.

Только объявили спонсора, а он уже появился на джерси. Видимо, переговоры шли долго и упорно – в итоге предугадали, что договор будет заключен», – заявил комментатор.