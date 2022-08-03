Ротенберг о селекции СКА: «Не планируем сейчас никаких подписаний, но лед покажет»

высказался касательно трансферной кампании СКА.

– Ожидать ли еще какие-то подписания в СКА или с заключением контракта с Александром Никишиным трансферная кампания завершена?

– Для нас было очень важно собрать основной состав команды в Новогорске с первого дня, мы делали на этом акцент. Ведь как показывает опыт прошлого сезона, когда мы во время олимпийской паузы провели сбор в горах в Сочи, ребята, которые прошли этот сбор, очень хорошо проявили себя в плей-офф.

Учитывая этот опыт, мы максимально собрали состав именно к Новогорску. Мы не планируем сейчас никаких подписаний, но время покажет, лед покажет. Будем работать с имеющейся обоймой предстоящий сбор, – сказал генеральный директор и главный тренер .