Третьяк о сборной России U25: «Сейчас нужно, чтобы у нас под крылом было как можно больше команд»

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Президент ФХР прокомментировал решение создать сборную России U25

Новая команда принимает участие в турнире Sochi Hockey Open вместе с клубами КХЛ. 

«В международных турнирах мы не участвуем, сейчас нужно, чтоб у нас под крылом было как можно больше сборных, чтобы мы с ними занимались и проводили больше турниров.

Мы должны готовиться к моменту, когда нам разрешать участвовать в международных соревнованиях. Поэтому сегодня очень важно, чтоб у нас были сборные от самых маленьких до самых больших.

Сегодня очень важно участвовать в воспитании молодых хоккеистов, поэтому возникла идея создания «сборной молодых звезд». Этот проект поможет популяризации хоккея, потому что молодые ребята, которые могут не попасть в первую сборную, могут попробовать себя в сборной 25 лет», – сказал Владислав Третьяк.

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